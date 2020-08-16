إيطاليا تسجل 629 حالة إصابة جديدة بكورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 600 حالة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.ويعتبر السائحون والعائدون من الخارج الذين يقضون عطلاتهم من العوامل الرئيسية في زيادة عدد حالات الإصابة.وسجلت وزارة الصحة الايطالية أمس السبت 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل عدد كبير من الإصابات في يوم واحد في 23 مايو عندما أعلن عن تسجيل 669 حالة وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.