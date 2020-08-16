اعتراض صاروخين أُطلقا من غزة باتجاه سديروت

اعترضت الدفاعات الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وكان الطيران الإسرائيلي الحربي والمسير قد شن، في وقت متأخر من ليلة السبت، غارات على مواقع تابعة لـ"حركة حماس" في مناطق شرقي ووسط القطاع.وأصيب 6 فلسطينيين بجروح متفاوتة، بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز على متظاهرين تجمعوا شرقي القطاع للمشاركة في فعالية الإرباك الليلي.