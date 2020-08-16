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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يرجح عدم المشاركة فى مؤتمر دعا إليه بوتين حول إيران

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:11 ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
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رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم مشاركته في مؤتمر دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيران، قائلًا: «إنه سيلجأ لـ "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران».

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر في منتجع الجولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي بثته قناة «الحرة» الأمريكية، «أنه سيلجأ لإجراءات لإعادة تفعيل العقوبات على إيران، وسنقوم بإجراءات للرد على ما حصل أمس في مجلس الأمن».

وأشار إلى أنه إذا فاز جو بايدن في الانتخابات ستمتلك الصين كل الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران وأعلنت فرنسا تأييدها لهذا المقترح.

وقال بوتين - في بيان - إن المناقشات تزداد توترًا حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي رفض لاحقًا مقترحًا أمريكيا لتمديد حظر السلاح على طهران.

وعقب رفض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليًا على طهران، انتقلت الولايات المتحدة إلى «الخطة ب»، وهي ما تعرف بمبدأ «سناب باك» أو آلية «العودة التلقائية للعقوبات»، المنصوص عليها في القرار 2231.

إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.

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