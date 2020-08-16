«السن مجرد رقم».. امرأة تسعينية تجوب العالم لمشاهدة المعالم السياحية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور لإمرأة تسعينية تجوب العالم وهي في شيخوخة عمرها، لتؤكد للجميع أن "العمر مجرد رقم".كتبت حفيدتها، إسراء محمد، عبر مجموعة لمحبي السفر "travellers experience": "جدتي لأمي، ٩٠ سنة، وتسافر حول العالم، لتشارك كل شئ فى رحلاتها عبر موقع انستجرام"، واصفة شعار جدتها بأن "السن مجرد رقم" لتنهال عليها التعليقات الإيجابية.فاندهش عدد كبير من رواد الموقع لمجرد مشاهدتهم صور جدتها وهي فى أحضان المعالم السياحية، وتمني الكثير منهم لها الصحة ودوام الحال.فيما أظهر بعض الشباب حقدهم، وربما غيرتهم، من تلك السيدة، فكتبت آية:واحنا قاعدين فى البيت، فيما رأت الأخرى أن الحل فى السفر يكمن فى السن المتأخر حيث يتم صرف "تحويشة العمر".ويشار إلى أن السفر له الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، أبرزها التخفيف من ضغط الحياة، حيث يقضي على التّوتر والقلق ويخفّف منه، وكشفت دراسة أجراها مركز هاريس التفاعلية للجمعيّة الأمريكيّة لعلم النّفس أنّ 44% من الناس فحصوا رسائل العمل أثناء عطلتهم خارج البلاد، ونتج عنها معرفة أن قضاء العطلة في الخارج، والإنقطاع عن العمل، أدى إلى التخلّص من التوتر والقلق.