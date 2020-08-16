الجريدة الرسمية تنشر موافقة السيسى على استقطاع 1% من رواتب العاملين لمواجهة الأوبئة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 170 لسنة 2020، بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستقطع شهريًا، ولمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.وتجيز المادة لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص، بإصدار قرار يعفي العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.