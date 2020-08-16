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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجريدة الرسمية تنشر موافقة السيسى على استقطاع 1% من رواتب العاملين لمواجهة الأوبئة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:08 ص
السيسي
السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 170 لسنة 2020، بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستقطع شهريًا، ولمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتجيز المادة لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص، بإصدار قرار يعفي العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.

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