السيسى يصدق على قانون فتح اعتماد إضافى لموازنة 2019_2020 بقيمة 80 مليار جنيه
الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:17 ص
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 80 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية".
ونصت المادة الثانية، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
وكان مجلس النواب قد وافق علي القانون.
ونصت المادة الثانية، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
وكان مجلس النواب قد وافق علي القانون.