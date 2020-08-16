بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 14 فى تفحم ميكروباص بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون، مساء السبت إثر تصادم سيارة ربع ونقل بأخرى «ميكروباص» بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة- أسيوط» في الوادي الجديد.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد تفحم ميكروباص أجرة إثر اصطدامه بسيارة نقل بالقرب من منطقة النقب، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحادث لإنقاذ الميكروباص المحترق، وكذلك الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.أسفر الحادث عن مصرع بدر السيد نظيم، 35 سنة، سائق السيارة النقل وإصابة هايدي وليد سيد، إسراء مختار صبحي، سعد على مفتاح، محمد عامر فاروق، عبد الباسط البدري عبد الباسط، ساري لميع فاروق، ماشا محمد جمعة، أيمن أحمد شعراوي، أنيسة أمير مدنى، جيهان رمضان السيد، أمل حسين محمد، يوسف محمود محمد، حازم جمال محمد على، وطارق جمال محمد علي.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيقات.