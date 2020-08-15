4 ملايين مشاهدة لأغنية «ويجز» الدعائية بفيلم «الغسالة» (فيديو)

تخطت أغنية فريق المهرجانات «ويجز» الدعائية لفيلم «الغسالة» اليوم 4 ملايين و450 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».أغنية «الغسالة» من كلمات وألحان فريق «ويجز» وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداث الفيلم حول عمر الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.ويشارك في بطولة فيلم «الغسالة» مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.