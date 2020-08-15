رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: أولوية الهجرة هي هجر الجماعات الإرهابية

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:35 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا نتعلم من الهجرة دروسًا عظيمة كل عام بما يناسب الحال والزمان، وإذا كانت «الحقيقية» هي ترك ما نهى الله عنه ولا هجرة دينية من مكان إلى آخر بعد فتح مكة «فلا هجرة بعد الفتح، إنما المهاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، فإن الأولوية في عصرنا الراهن هي في الفكاك والفرار من أسر جماعات الفتنة والضلال، وهجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة، وتحرير العقل من الأفكار الهدامة».

وأضاف «جمعة» أن واجب العلماء هو البيان ودحر الأفكار السامة لهذه الجماعات وتفنيدها وبيان زيفها وزيغها وانحرافها عن جادة الصواب، فحيث وجدت هذه الجماعات وتلك الميليشيات المأجورة التي تتناحر تناحر الجاهلية الأولى، وترفع شعار «انصر أخاك ظالما أو مظلوما وتزيد عليه حتى لو كان فاجرًا أو كاذبًا أو قاتلًا».

وأوضح أن المفهوم الصحيح لها يتطلب الهجرة من براثن الجماعة إلى رحابة الدولة وتقوية مؤسساتها على نحو ما صنع نبينا (صلى الله عليه وسلم) في إقامة وبناء الدولة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وتابع: «كما تقتضي الهجرة التحول من الكذب إلى الصدق ومن الشح إلى الكرم وإلى مكارم الأخلاق، وتقتضي كذلك التحول إلى الجد والعمل والاتقان والتحول من الأثرة والأنانية إلى التراحم والتكافل ومن السلبية إلى الإيجابية في جميع جوانب ومناحي حياتنا».

موضوعات متعلقة

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

الليلة بـ4 دولارات.. تحقيقات النيابة في انتحار شاب مارس الرذيلة بفندق

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

الاستعلام عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

بلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء لنشره نعي عصام العريان

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

نجمات يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل: «آسفة يا ماما» (فيديو)

وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات

ميجان ماركل: الاحتجاجات الأمريكية لعبت دور مهمًا ضد العنصرية

الجراد يساعد البشر في اكتشاف نترات الأمونيوم والمتفجرات (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق