وزير الأوقاف: أولوية الهجرة هي هجر الجماعات الإرهابية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا نتعلم من الهجرة دروسًا عظيمة كل عام بما يناسب الحال والزمان، وإذا كانت «الحقيقية» هي ترك ما نهى الله عنه ولا هجرة دينية من مكان إلى آخر بعد فتح مكة «فلا هجرة بعد الفتح، إنما المهاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، فإن الأولوية في عصرنا الراهن هي في الفكاك والفرار من أسر جماعات الفتنة والضلال، وهجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة، وتحرير العقل من الأفكار الهدامة».وأضاف «جمعة» أن واجب العلماء هو البيان ودحر الأفكار السامة لهذه الجماعات وتفنيدها وبيان زيفها وزيغها وانحرافها عن جادة الصواب، فحيث وجدت هذه الجماعات وتلك الميليشيات المأجورة التي تتناحر تناحر الجاهلية الأولى، وترفع شعار «انصر أخاك ظالما أو مظلوما وتزيد عليه حتى لو كان فاجرًا أو كاذبًا أو قاتلًا».وأوضح أن المفهوم الصحيح لها يتطلب الهجرة من براثن الجماعة إلى رحابة الدولة وتقوية مؤسساتها على نحو ما صنع نبينا (صلى الله عليه وسلم) في إقامة وبناء الدولة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.وتابع: «كما تقتضي الهجرة التحول من الكذب إلى الصدق ومن الشح إلى الكرم وإلى مكارم الأخلاق، وتقتضي كذلك التحول إلى الجد والعمل والاتقان والتحول من الأثرة والأنانية إلى التراحم والتكافل ومن السلبية إلى الإيجابية في جميع جوانب ومناحي حياتنا».