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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ضياء رشوان: السيسى غيّر الجغرافيا السياسية لمصر

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:56 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
أحلام عبدالرحمن
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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تغيير للجغرافيا السياسية بمصر.

وأضاف «رشوان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن نقدم للناس الحقيقة ونتسم بالشفافية في مواجهتنا لمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.

وكشف عن أن المشروعات التي تتم على جميع الأصعدة غير مسبوقة، وما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تغيير الجغرافيا السياسية لمصر وليس الاجتماعية، بكل المعاني التي تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.

وأوضح رشوان أن الحروب التقليدية غير موجودة وعلينا أن نستعد لسيناريوهات حروب الجيل الرابع في المستقبل، موضحا أن اندفاع البلد إلى الإمام هو السبيل الرئيسي للتصدي إلى حروب الجيل الرابع والخامس.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة في حروب الجيل الرابع والخامس مختلفة، وتسير بالتوازي في مواجهة المخاطر والاستمرار في البناء، موضحًا أن الدول الكبرى إمكاناتهم الاقتصادية والبشرية تمكنهم من التصدي إلى حروب الجيل الرابع والخامس.

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