«المستثمرين» يبحث آليات استخدام التكنولوجيا فى حركة التسويق

يعتزم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على إطلاق منصة إلكترونية لتنشيط حركة التجارة وتسويق منتجات المصانع إلكترونيًا مثل باقي بلدان العالم، وذلك خلال مناقشات بين أعضاء الاتحاد لبحث آليات استخدام التكنولوجيا في حركة التجارة.أضاف محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد لـ"الدستور"، أن جميع مصانع الاتحاد ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على العمال من فيروس كورونا المستجد من خلال وضع بوابات لتعقيم العمال قبل وبعد دخول المصنع، إضافة إلى تقسيم عدد ساعات العمل على فترات لتخفيض كثافة العمال، وفكرة إطلاق منصة إلكترونية من خطط الاتحاد للتعايش مع فيروس كورونا.تابع الشندويلي أن اتحاد المستثمرين سيستعين بعدد من الكوادر الشابة في مجال التسويق الإلكتروني، وذلك لإتمام عملية نجاح التجربة، إضافة إلى تشجيع عملية المبيعات، وعودة عمل المصانع بطاقة إنتاجية كاملة.