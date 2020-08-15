استمر 60 دقيقة.. تفاصيل القصف الإسرائيلي على غزة

استمر قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على أهداف تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وبدأ القصف في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء، ومازال مستمرا طيلة الـ60 دقيقة الماضية.وأطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية 7 صواريخ، فيما أطلق طائرات حربية 3 صواريخ أخرى، استهدفت بهم مواقع تابعة للمقاومة في عسقلان شمال قطاع غزة.وقصف طائرات حربية دون طيار تابعة للاحتلال أرض زراعية بثلاثة صواريخ، بالإضافة إلى غارتين ضدد نقطة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون.من جانبها، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران رشاشات ثقيلة تجاه طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة.وتعد هذه الليلة الخامسة التي يشن فيها الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة، بعد عودة فعاليات الإرباك الليلي على الحدود، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.