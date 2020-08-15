سفيرنا في الخرطوم: هناك توجه سياسي واضح حول دعم العلاقات بين مصر والسودان

قال السفير حسام عيسى، السفير المصري في السودان، إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في السودان رسمت ملامح التعاون بين مصر والسودان في المستقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد في كلمته أن العلاقات بين الدولتين لن تقتصر على "الكلام الجميل"، ولكن لغة الإنجاز ستكون السمة الأساسية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، أن هناك توجها سياسيا واضحا حول دعم العلاقات بين مصر والسودان، وإنشاء العديد من المشروعات وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.وأكد "عيسى"، أنه تم توجيه الدعوة لتحديد توقيت مناسب لزيارة وفد وزاري سوداني للقاهرة، وهناك حديث حول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وأيضًا حديث حول مشروع سكة حديد يربط الدولتين.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.