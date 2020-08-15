نتنياهو يعتزم بناء مستوطنة بالضفة لاسترضاء معارضي «سلام إبراهيم»

يعتزم المجلس الأعلى للتخطيط والبناء لدى الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على بناء مستوطنة داخل الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة.ويرجح رؤساء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أنه في حال إقرار تلك الخطوة فستكون محاولة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، لإرضائهم بعد تنازله عن تنفيذ مخطط الضم مقابل السلام مع الإمارات، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وهاجم رؤساء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نتنياهو لموافقته على وقف مخطط الضم، قائلين إنه خدعهم فترة طويلة.وأضافوا الخميس: "إذا تم التنازل عن الضم، مقابل الاتفاق مع الإمارات فيجب استبدال نتنياهو من منصبه".وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاقية سلام وتعاون مشترك بينهما برعاية أمريكية، والتي أطلق عليها "سلام إبراهيم".