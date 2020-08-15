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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناجى شهود: تنظيم الإخوان لم ينته والدليل ما يحدث فى ليبيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:52 م
ناجي شهود
ناجي شهود
أحلام عبدالرحمن
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قال ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تنظيم الإخوان متجمد ولم ينته ومن يلعب في ليبيا على ذمة الإخوان.

وأضاف شهود، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أساسه من الإخوان، وما يفعله أردوغان في ليبيا حاصل على موافقة أوروبية عليه، لأنه أداة تنفذ مهمة.

وأشار إلى أن المهمة هي ألا تكون المنطقة العربية 22 دولة، وإنما ليبيا من حيث المبدأ 3 دول، والخليج العربي 11 دولة، ومصر 5 دول.

وأشار إلى أن  الإعلاميين عليهم حمل ثقيل على أكتافهم تنوء عنه الجبال.

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