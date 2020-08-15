غدًا.. الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأحد، اجتماعها الأسبوعي، بعد إلغائه الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها، ما يخص أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" فقط، دون التطرق لملفات أخرى، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وألغى الاحتلال الإسرائيلي الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الأحد الماضي، بسبب تصاعد حدة الخلافات بين حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل.وأعلنا الحزبان عن عدم عقد الجلسة حينها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء اجتماع أسبوعي موعده ثابت لدى الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن حزب الليكود الإسرائيلي عن إلغاء الاجتماع الأسبوعي بسبب رفض "أزرق أبيض"، الذي يترأسه بيني جانتس، الموافقة على مناقشة خطة المساعدات المالية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".