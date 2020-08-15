محافظ القاهرة يكشف آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل

كشف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل، قائلا إن العقار رقم 50 بشارع القصر العيني المنهار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وبه مكاتب إدارية، مشيرا إلى أن أجهزة الحماية المدنية تحركت فور تلقي البلاغ.وقال محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه تم التعامل على الفور مع العقار المنهار، وتم انتشال 14 شخصا من تحت الأنقاض وجميعهم بحالة سليمة.وذكر أنه تم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، واللجان الهندسية أكدت سلامتها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية حول الأمر.