سقوط صاحب مكتب تجاري بتهمة التزوير في حلوان
السبت 15/أغسطس/2020 - 10:46 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على صاحب مكتب تجاري هارب من حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير أوراق ومستندات رسمية.
البداية كانت عندما وردت معلومات للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان من أحد المصادر السرية عن اختباء المدعو ياسر محمود جاد، 50 سنة، صاحب مكتب للتجارة، مقيم بشارع راغب دائرة القسم وهارب من السجن 10 سنوات في القضية رقم 1294لسنة 2018 جنايات حلوان تزوير، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء اختباءه واصطحابه لديوان القسم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت عندما وردت معلومات للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان من أحد المصادر السرية عن اختباء المدعو ياسر محمود جاد، 50 سنة، صاحب مكتب للتجارة، مقيم بشارع راغب دائرة القسم وهارب من السجن 10 سنوات في القضية رقم 1294لسنة 2018 جنايات حلوان تزوير، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء اختباءه واصطحابه لديوان القسم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.