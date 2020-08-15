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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط صاحب مكتب تجاري بتهمة التزوير في حلوان

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:46 م
حبس
حبس
هدير مصطفي
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تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على صاحب مكتب تجاري هارب من حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير أوراق ومستندات رسمية.

البداية كانت عندما وردت معلومات للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان من أحد المصادر السرية عن اختباء المدعو ياسر محمود جاد، 50 سنة، صاحب مكتب للتجارة، مقيم بشارع راغب دائرة القسم وهارب من السجن 10 سنوات في القضية رقم 1294لسنة 2018 جنايات حلوان تزوير، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء اختباءه واصطحابه لديوان القسم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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