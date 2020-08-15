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توك شو

برلمانية: مصر مرت من أزمة كورونا بسلام

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:59 م
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
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قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مصر تأثرت بأزمة كورونا مثل باقي دول العالم، ولكن الاقتصاد المصري كان مرنًا في التعامل مع هذه الأزمة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر انتعشت في هذه الأزمة، مثل مصانع إنتاج الكمامات، وإنتاج الكحول.

وتابعت "أبو السعد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، عبر فضائية الصحة والجمال، أن هناك بعض القطاعات تأثرت سلبًا بهذه الأزمة مثل السلع المعمرة، وصناعة المنسوجات، خاصة المصانع التي كانت تعتمد بشكل كامل على المناطق السياسية، معقبًا: "مصر مرت من هذه الأزمة بسلام، بسبب إجراءات الدولة القوية لدعم القطاعات المتضررة".

ولفتت إلى أن الدولة تدرك بأن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، معقبًا: "مصر تأثرت، ولكن حدثت انفراجة الفترة الأخيرة"

وأشارت إلى أن الدولة قامت بالكثير من الإجراءات مع أزمة كورونا مثل تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، ولكن الصناعات المنتعشة مع هذه الأزمة كان عليها لا تؤجل الأقساط.

وأضافت أن هناك حاجة لرسم سياسية واضحة للمشروعات الصغيرة في مصر الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن وجود قانون لدعم هذه الصناعات ليس كافيًا، ولكن هناك ضرورة لدعم هذه الصناعات خاصة الصناعات الحرفية واليدوية

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