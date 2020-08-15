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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نقيب الصحفيين: الإخوان حصلوا على مباركة أمريكا في 2011

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:58 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
أحلام عبدالرحمن
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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن جماعة الإخوان حصلت على مباركة أمريكا في 2011، وكانت الإدارة الأمريكية راضية عن كل تحركات الجماعة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث في 2011 كان غضبا شعبيا حقيقيا، بسبب نتائج انتخابات مجلس النواب في 2010 التي أوصلت الشعب لحالة من الاحتقان، والانفجار، وخلق مناخ مضطرب مناسب لوجود مجموعات تستطيع أن تتحرك وفقا لنظريات الجيل الرابع.

وذكر نقيب الصحفيين، أن الأجهزة في مصر كان لديها توقع لما سيحدث في 2011 من مخططات خارجية، مؤكدا أن الشعب المصري كان أنبل والجيش المصري كان أكثر وعيا من أن تحركه مجموعات ممولة في عام 2011، وكان أكثر وعيا من أن تحركه أمريكا في 2011، كما أن أمريكا ولا غيرها تستطيع أن تحرك شعب مصر.

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