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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أستاذة إعلام: السوشيال ميديا قادرة على زعزعة الأمن وهدم الدول

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:45 م
الدكتورة سهير عثمان
الدكتورة سهير عثمان
أحمد عبد العزيز
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قالت الدكتورة سهير عثمان، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن السوشيال ميديا بأدواتها قادرة على زعزعة الأمن وهدم دول، لافتة إلى أن قلة وعي المواطنين يجعلهم فريسة سهلة أمام الحملات الموجهة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن السوشيال ميديا تستخدم في خلق شائعات في كل المجالات، وقادرة أيضًا على بث الطاقة السلبية لدى المواطنين والتشكيك في الدولة خصوصا مع جيل عنده نسبة وعي قليلة.

وأكدت أن الشائعة تنطلق من أساس صحيح ويبنى عليه الكثير من الأخطاء، موضحة أنه من الممكن أن تكون هناك مشكلة في قطاع من القطاعات، ولكن السوشيال ميديا تضخم تلك الأخطاء بشكل مبالغ فيه، متابعة: "للأسف البعض غير الواعي من المواطنين يستجيب، ويوميا نجد مجلس الوزراء ينفي سيل من الشائعات غير الموجودة".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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