إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب 3 فلسطينيين، منذ قليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي داخل قطاع غزة المحاصر، 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال، خلال المشاركة في فعاليات الإرباك الليلي على الحدود.وقصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، نقاط رصد تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية في مخيم البريق وبيت لاهيا داخل قطاع غزة المحاصر.وجاء القصف بدعوى الرد على عودة الفلسطينيين لفعاليات الإرباك الليلي على حدود القطاع المحاصر، وعلى بعد نحو 100 متر من السياج الأمني الفاصل.وتعد هذه الليلة الخامسة على التوالي التي يقصف فيها طيران الاحتلال مواقع داخل غزة، بدعوى استمرار التوتر على الحدود، وإطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.