روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

قال الروائي عصام يوسف إنه لم يكن يتخيل أن يدخل عالم الأدب، ولم يتصور أن يكون مذيعًا:«لم أكن أظهر فى التليفزيون من الأساس، فالبعض كان يجري خلف الكاميرا، لكنني لم ألهث وراء الأضواء».أضاف يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة TeN أن «ربع جرام» فرضت نفسها كونها رواية واقعية، مؤكدًا أنها حدث لن يتكرر وفرضت نفسها على جميع الأجيال.وكشف عصام يوسف، كواليس نشر روايته "2 ضباط"، مؤكدًا أن الرواية رفضت من جانب وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير، وقال المسؤولين له "انساها"، حيث كانوا يرفضون نشر أي شئ يسئ للوزارة، لكن بعد الثورة الرواية نشرت وحققت نجاحًا كبيرًا، والوزارة أرسلت لي جواب شكر.وأكد يوسف أن "2 ضباط" رواية واقعية، وبطلها وليد يوسف وهو اسم الشخصية الحقيقية، مشيرًا إلى أنه سمع الأحداث من وجهة نظر أبطالها الواقعيين، ووالدته كانت ملهمته وهي مَن طلبت منه كتابتها.