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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن يدين إعدام وصلب «القاعدة» طبيبًا في البيضاء

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:47 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، قيام تنظيم القاعدة بإعدام وصلب طبيب في محافظة البيضاء.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر (تويتر): "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر إرهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي، بطريقة وحشية بعد إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد، وهو الذي قدم خدماته لأبناء مديرية الصومعة- محافظة البيضاء- طيلة عشر سنوات كطبيب أسنان في المركز الصحي للمديرية".

وأضاف أن توقيت ارتكاب هذه الجريمة البشعة في ظل العدوان البربري الذي تشنه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محافظة البيضاء، يثير علامات الاستفهام حول محاولات الميليشيات استخدام ورقة الإرهاب لفرض مخططها الانقلابي وتبرير عدوانها على المحافظة والتنكيل بأبنائها الشرفاء.

وتابع: "أن ميليشيا الحوثي تدير ظهرها لمعسكرات الجماعات الإرهابية (داعش، والقاعدة)، وتهاجم مواقع الجيش والمقاومة بهدف توسيع حجم الفراغ والانفلات الأمني الذي تستفيد منه العناصر الإرهابية للتسلل وتنفيذ مثل هذه الأعمال الإجرامية، في دليل واضح على التخادم والتنسيق الكامل بين هذه التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن الحكومة الشرعية، التي خاضت مواجهات مفتوحة وتمكنت من دحر الإرهاب في "حضرموت، شبوة، أبين" بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، ملتزمة بمواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بكافة أشكالها ومسمياتها، في إطار معركتها الوطنية لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار".

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