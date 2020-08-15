نجمات يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل: «آسفة يا ماما» (فيديو)

1- نانسي عجرم

2- حورية فرغلي

3-أصالة

4-أحلام

5- مي عزالدين

في الآونة الأخيرة خضعت مجموعة من نجمات مصر والوطن العربي لعمليات تجميل في الأنف ومع كثرة اعترافاتهن في البرامج التليفزيونية والحوارات الصحفية أصبح الأمر مألوفًا للجمهور.وبين الرضا والغضب من النتائج يرصد "الدستور" قائمة بأسماء أشهر الفنانات اللاتي خضعن لعمليات تجميل في الأنف ومنهنّ:تعتبر المطربة اللبنانية نانسي عجرم من أوائل الفنانات المعترفات بإجراء جراحة تجميل للأنف، وفي لقاء متلفز قالت نانسي إنها خضعت لإجراء عمليتين كي تصل إلى النتيجة الحالية لتكون راضية عن شكلها النهائيصرحت حورية فرغلي من خلال العديد من اللقاءات أنها أجرت عملية تجميل لأنفها بعد تعرضها لكسر به، لكن طبيبها بالنمسا حول أنفها لتصبح مثل مايكل جاكسون وأزال الغضاريف والحاجز وعضم الأنف بالكامل، وأضطرت لإجراء جراحة ثانية بـ"لندن" كي تعود لشكلها الطبيعي، لكن العملية التي قامت بإجرائها عرّضتها لكثير من المشاكل وتسببت في وجود خرّاجاعترفت الفنانة السورية أصالة نصري خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم" عام 2010 بإجراء عمليات تجميل أجرتها من ضمنها خضوعها لعملية تجميل في الأنفصرحت منذ سنوات الفنانة الإماراتية أحلام عن نيتها إجراء جراحة تجميلة بالأنف من خلال فيديو نشرته لها مع أحد أطباء التجميل وهي تسأله إمكانية خضوعها لجراجة تجميل بأنفها وطرحته لتستشير محبيها عبر مواقع التواصل عن رأيهم في الأمر.فاجئت مي عز الدين جمهورها عبر "إنستجرام" بإجراء جراحة تجميلية في الأنف، متحدية والدتها التي كانت تعارض تلك الخطوة وقالت في خلال صورة لها: «الاعتذار واجب للوالدة عشان صحيت لقتني عملتها ».