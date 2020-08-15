رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني ينظم دوريات في شوارع بيروت لحفظ الأمن

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:41 م
بيروت
بيروت
أ ش أ
طباعة
بدأ الجيش اللبناني في تنظيم دوريات راجلة وأخرى بالعربات تجوب شوارع العاصمة بيروت، بهدف حفظ الأمن والاستقرار، ومنع وقوع أية مظاهر انفلات أمني محتمل جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت.

وشوهد ضباط وجنود القوات المسلحة اللبنانية وهم يترجلون في شوارع بيروت بشكل هادئ ومنظم، حاملين عتادهم العسكري وأسلحتهم، كما قامت عربات نقل الجنود وكذلك العربات المدرعة التي يستخدمها الجيش في تنقلاته، بالسير في الشوارع بصورة واضحة ولافتة على نحو بدا واضحا أنه يستهدف زرع الطمأنينة لدى المارة وأصحاب المحال والمؤسسات.

وركزت دوريات الجيش اللبناني، سواء الراجلة أو من خلال العربات، على المناطق المتضررة بشدة جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام، وذلك لمنع أية تعديات أو سرقات للممتلكات في المنازل أو المحال المتضررة.

وقوبل هذا التحرك المكثف من قبل الجيش في شوارع العاصمة، بترحيب وارتياح كبيرين من جانب المواطنين اللبنانيين، في ظل حالة القلق العام التي تنتابهم كأحد تداعيات الانفجار الذي دمر بيروت.

وواصلت وحدات الجيش اللبناني عمليات توزيع المساعدات على منازل المواطنين اللبنانيين المتضررين جراء الانفجار، وذلك في مناطق متفرقة من العاصمة (عين المريسة وزقاق البلاط والباشورة والخندق الغميق والبسطة التحتا)، بالإضافة إلى عملها المكثف في إزالة الركام والحطام من الشوارع المتضررة.

من ناحية أخرى، أكد الجيش اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ لا تزال تواصل عملها بصورة مكثفة وعلى مدار الساعة، بحثا عن مزيد من المفقودين جراء انفجار ميناء بيروت البحري.

وتخضع فرق البحث والإنقاذ، سواء اللبنانية أو تلك التي أرسلتها عدد من الدول لمساندة جهود البحث والإنقاذ في ضوء ضخامة حجم الانفجار، لإشراف مباشر وقيادة مركزية من قبل الجيش اللبناني، لتنسيق الجهود والعمل بشكل ممنهج وناجز.

وكانت فرق البحث والإنقاذ بالتعاون مع فرق الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، قد انتشلت في وقت سابق من اليوم، جثتين وأشلاء لإحدى ضحايا الانفجار من تحت الأنقاض في البقعة الواقعة بالقرب من صوامع تخزين القمح داخل ميناء بيروت البحري.

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء لنشره نعي عصام العريان

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

الليلة بـ4 دولارات.. تحقيقات النيابة في انتحار شاب مارس الرذيلة بفندق

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات

ميجان ماركل: الاحتجاجات الأمريكية لعبت دور مهمًا ضد العنصرية

الجراد يساعد البشر في اكتشاف نترات الأمونيوم والمتفجرات (فيديو)

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق

«القومي للترجمة»: هناك كتب تدس السم في العسل وتروج لـ«المثلية»