الديهي: ما تم في 6 سنوات لم تشهده الدولة خلال 60 عامًا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جرى خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس أن هناك نية واستعدادا لاقتناص فرص اقتصادية حقيقية.وأضاف، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر منذ 6 سنوات كانت تستورد الكهرباء والغاز، وخلال الـ6 سنوات الأخيرة تبدل الحال.وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول مرحلة لبناء الدولة طالب بإنشاء محطات توليد الكهرباء، ولذا أصبحت لدينا كميات كبيرة قابلة للتصدير، واليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال: "سنوصل كهرباء للسودان خلال الفترة المقبلة".وأكد أن الدولة تعمل في صمت، والإعلام دائمًا مقصر لأنه لا يسبق، وإنما هو إعلام مناسبات، والبلد تم فيها في 6 سنوات ما لم يتم في 60 سنة.وأشار إلى أن، غدًا الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعد طفرة حاضرة في مجال إدارة محطات المترو التي تنتهي في شرق القاهرة استكمالا للنقل المتعدد الوسائط ونقل الركاب الجماعي.