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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خالد أبوبكر يطالب بالتحقيق مع «الأطباء» بعد نعيها للعريان (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:50 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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طالب الإعلامي خالد أبوبكر، بالتحقيق جنائيا مع نقابة الأطباء بعد نعيها للقيادي الإخواني عصام العريان.

وقال أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الرحمة تجوز على الجميع، لكن جماعة الإخوان محظورة بحكم القانون، وتقديم دعم معنوي يعد شراكة ودعما معنويا لجماعة إرهابية محظورة بالقانون".

وأردف أبوبكر: "النعي فى عرف العرب والمصريين نوع من التكريم حسب قدر الشخص المتوفي، والأمر خطير، كيف لنقابة الأطباء أن تنعى قاتلا، شريكا في قتل الضباط، إنتوا معانا؟ ولا إنتوا مين؟، أنتم تُكرمون قاتلا لأولاد بلدكم، هذا الأمر يستوجب تحقيقا جنائيا، لأنه استفز المصريين كلهم".

وكانت نقابة الأطباء نعت القيادي الإخواني، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

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