إصابة مواطن في انهيار منزل بالمنوفية

انفجرت أنبوبة غاز، منذ قليل، في قرية شنوان في محافظة المنوفية، ما تسبب في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بجوار مسجد سيدي علي أبوالنور، وإصابة «نبيل عجوة»، 60 سنة، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.وتلقت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت لموقع الانفجار، وجار المعاينة والتعامل مع الحادث، وإبلاغ غرف عمليات المحافظة والأجهزة التنفيذية للبحث عن مصابين تحت الأنقاض، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى العام.