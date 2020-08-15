مصدر: لا خسائر بشرية أو مادية في زلزال بحيرة ناصر

كشف مصدر مسئول، رفض نشر اسمه، لـ"الدستور"، أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم، عند بحيرة ناصر كانت بقوة 3.2 ريختر، موضحًا أن الزلزال لم تسفر عنه خسائر في الأفراد أو المعدات، حيث إنه وقع وسط مياه البحيرة ولم يترك خلفه أي آثار.وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الشبكة القومية لرصد الزلازل رصدت هزة أرضية، صباح السبت، وتحديدًا في السادسة إلا عشر دقائق ببحيرة ناصر وطريق كلابشة بأسوان.