ناجي شهود: كل المنظمات الأجنبية ممولة وتسعى لإسقاط مصر

قال ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إسقاط الدول، الآن، لم يعد بالحروب المباشرة إنما بتحويلك إلى دولة فاشلة، ليتمكن من أخذ جزء من أرضك، مشيرًا إلى أنه في 2013 كان الهدف السيطرة على سيناء وافقادك 6% من مساحتك لكنهم فشلوا.أضاف شهود، خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"أنه من أجل إسقاط الدولة يتم وضعها تحت طائلة الديون، وجعلها بدون فرصة لسد الدين".أشار إلى أن الوسيلة الأخرى لإسقاط الدول هو تسليط المنظمات الدولية عليها، مؤكدًا أن كل المنظملت الأجنبية مأجورة ومدفوع لها، لإسقاط الدول:"بيتكلم عن حقوق الإنسان عندي ويطنش في حتة تانية، ودائمًا يستهدف وضعك في إطار يهز ثقتك بنفسك".وأردف:"اللي باعت لك رسالة من الرسائل الشائعة على الجهاز مش صاحبك، ده مركز عمل هدفه إبقائك متوتر، وطول ما أنت متوتر تكون جاهز إن حد يجندك".ولفت ناجي إلى أن الجيل الأول من الحروب كان يعتمد على السيف والرمح، والثاني كان يعتمد على القوة التدميرية، أما الجيل الثالث من الحروب كان يعتمد على المناورة، مؤكدًا أن الثلاثة أجيال الأولى من الحروب كانت تستهدف القوات العسكرية.وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن صناعة الأسلحة انتشرت في كل دول العالم وبمليارات الدولارات، والاستهداف بات موجها للإنسان وليس للقوات العسكرية، لافتًا إلى أن هناك مراكز بحثية تدرس طبيعة الإنسان في دول العالم وتتعرف على نقاط ضعفه.