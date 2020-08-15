بالأرقام.. «الدستور» ترصد نسب التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

ـ المنوفية: 112 ألف و60 طلبًا.. ومازال التقديم مستمر

ـ كفر الشيخ: التوافد كبير ولا إحصائية بالأعداد

ـ البحيرة: 77686 مواطنا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

ـ محافظ أسيوط: استقبلنا ١٢٨٤٣ طلب تصالح

ـ محافظ الوادي الجديد: تقارير أسبوعية من رؤساء الوحدات بطلبات التصالح

ـ مطروح: استقبلنا 416 طلب تصالح في مخالفات البناء

كتب - دعاء عبدالوهاب وأحمد أبو المحاسن وعمرو الشامي وياسمين شعيب، وولاء القاضي ومعوض هويدي ومحمد علي مهدي ومحمد أبو شادي:وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.وفي ضوء قرار الحكومة، ترصد "الدستور" بالأرقام نسب التصالح في مخالفات البناء، منذ فتح باب التصالح وحتى الآن، في مختلف محافظات الجمهورية.كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 112 ألفًا و60 طلبًا، كما تحصل عن ذات الملف ما يقرب من 411 مليون جنيه حتى الآن، سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال طلبات المواطنين منعًا للازدحام وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية بتاريخ 11 أغسطس الجاري، شدد فيه على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات حرصًا على الصالح العام والحفاظ على هيبة الدولة.وأهابت محافظة المنوفية المواطنين ممن لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% من قيمة المخالفة كجدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة، بسرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم.شهدت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة كفر الشيخ، توافد المواطنين للتقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء وسداد مبلغ الـ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، لكي لا تتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن قرار مد فترة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، قوبل بارتياح كبير بين المواطنين، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية، توافدًا كبيرًا من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن العمل انتظم في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ للتيسير عليهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات، نظرا لإقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مشددا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل استقبال المواطنين الراغبين في التصالح.وأضاف اللواء هشام آمنة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 77686 طلب بإجمالي متحصلات مالية تجاوزت 100 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح.وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر القادم.فيما قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي استقبلتها منظومة التصالح بالمحافظة وصل إلى ١٢٨٤٣ طلب تصالح بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن.وأوضح محافظ أسيوط أن العمل مستمرة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة تسهيلًا على المواطنين.وأشار إلى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.وأضاف محافظ أسيوط أنه يتم بصفة دورية جولات مفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة لمتابعة مدى سير العمل بها وضمان تيسير الأمر لدى المتقدم وتسهيل الإجراءات، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تشهد إقبالًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء.وناشد محافظ أسيوط كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن هناك إقبال على دفع رسوم جدية تصالح البناء بنسبة 25% بمراكز المحافظة الخمس، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية عمل تقارير أسبوعية بعدد المواطنين المتصالحين.وأضاف أنه جاري استكمال تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمقر المراكز التكنولوجية بعد أن وافق مجلس الوزراء على مد فترات التقديم لمدة شهر حتى يوم 15 سبتمبر القادم وذلك لسداد 25 ٪ جدية التصالح في مخالفات البناء.وقال الزملوط، إن المحافظة تهيب بالمواطنين سرعة السداد، حيث سيتم الإزالة الفورية للمخالفات ضمن الموجة الحالية للإزالات الممتدة حتى آخر موعد للسداد وخاصة بعد أن جرى مد مهلة السداد لفترة جديدة وذلك في إطار حرص الحكومة على مصلحة المواطنين وحفاظا على حق الدولة.من جهته، أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي 416 طلب للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.وأوضح أن طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة للتقديم هي 30 سبتمبر القادم، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.وأضاف عبد الرازق أنه يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة الــ 5 مساء، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمه، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأكد رئيس المدينة على زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات، موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح.وتابع أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء وضرورة متابعة انتظام سير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.وكان قد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتبارًا من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.