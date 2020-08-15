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تقارير ومتابعات

«مخدرات فوق جثامين الموتى».. ماذا يحدث بمقابر عرب راشد بحلوان؟ (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:29 م
مقابر عرب راشد بحلوان
مقابر عرب راشد بحلوان
حسن الهتهوتي
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«حتى الموتى لا ينامون في هدوء هُنا، حُرمة مساكنهم الأبدية، لم يُرعاها أقرانهم من الأحياء، اتجار وتعاطي المُخدرات بات مشهدًا مرتبطًا بمقابر عرب راشد بحلوان منذ سنوات طويلة، دون أن تردعهم مشاهد الجثامين المحمولة فوق الأعناق لتوارى ثرى بقعة يقفون فيها، فوق تلك الجثامين يجلسون ليحقنوا أجسادهم بالسموم، أو يبيعوها لمُتاعطين يأتون من مناطق مختلفة ليبحثوا عن المواد المُخدرة بين بيوت الموتى»... «الدستور» تجولت في هذه البؤرة لترصد ما يجري.

«إذا وطأت خُطاك تُرابًا ينام فيه أمواتنا، فكُن مؤدبًا في تلك الخُطى، حَذِرًا أن تلمس قدمك قبرًا لأحدهم، حُرمة الموتى مُقدسة».. هكذا كان يقول الناصحون لمن يعبُر ثرى من ماتوا، غير أن ما يجري في مقابر عرب راشد بات مؤلمًا لأحياء المنطقة قبل أن ينتهك حُرمات مواتها.
أحمد مسعد
أحمد مسعد
المخدرات.. مواجهة الخطر
«أولادنا وجيراننا وأحباببنا يواجهون الأذى جراء تجارة وتعاطي المُخدرات التي تحدث هنا في هذه المقابر»، يقولها محمد سلامة، أحد شباب اتحاد عرب راشد، مؤكدًا أن المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية، غير أن حلها يكمن في تكاتف الجميع؛ خاصة وأن عرب راشد تضم قبائلة عربية كثيرة وعائلات بين قاطنيها.

اتحاد شباب المنطقة، كان من أوائل من نظموا حملات التوعية من مخاطر المُخدرات، ولم يتوقف دوره عند هذا الحد، بل ساهم في توفير طُرقات النجاة من ويلاتها، ما بين إرشادهم لأماكن العلاج من هذه السموم، والتنسيق مع جمعيات خدمية من أجل تدشين مشاريع صغيرة لشباب المنطقة، إسهامًا في توفير حياة كريمة لهم وملئ أوقات الفراغ حتى لا يُصبحوا عرضة لانتكاسات بعد التعافي، أو التعرض للمخدرات بالنسبة للآخرين.
المقابر جوار المدرسة
المقابر جوار المدرسة
شباب المنطقة: لن نستسلم
ويعترف «سلامة» أن جهودهم طيلة السنوات الماضية لإنهاء أزمة تعاطي المخدرات والإتجار فيها، لم تُحقق ما يأملون تحقيقه، لكنهم عازمون على القضاء عليها بشتى السُبل، مضيفا «لن نؤذي أحدًا لكننا سنعمل على توعية من يُتاجرون في المخدرات للعزوف عن ذلك.. سنفعل ذلك مرارًا، وإن لم يستجيبوا سوف نواجههم بشتى الطرق، إلى جانب البحث عن المتعاطين، لمحاولة حل مشاكلهم.. وإن لم نتمكن، سنُساعدهم على الذهاب لأماكن العلاج.. لقد فعلنا ذلك مع 60 متعاطي من منطقتنا بالفعل».
محمد يشير للمدرسة
محمد يشير للمدرسة
تلاميذ مدرسة بنك الإسكندرية.. الخطر ليس بعيدًا
على بُعد أمتار قليلة من تلك المقابر التي يتخذها التُجار والمتعاطين ملاذًا لهم؛ شُيدت مدرسة بنك الإسكندرية للتعليم الابتدائي «مشتركة» وإعداي «بنات» تكشف أنظار تلاميذها منطقة المقابر.. يُشير لها «سلامة» خلال جولتنا، مُعبرًا عن حزنه: «كيف هو الحال حينما ينظر أبناؤنا من داخل المدرسة فيجدون أشخاصًا يتعاطون المواد المخدرة!»، ويصمت ابن «عرب راشد» ثم يؤكد: «لن نستسلم.. سنُحاول معهم حتى ينتهوا عن ذلك (يقصد تُجار المخدرات)».
بعض المخلفات
بعض المخلفات
بر النجاة
«احنا بنموت كل يوم بسبب أزمة المخدرات.. أقرب الناس لينا متضررين من الموضوع ده.. اتكلمنا كتير ومحدش سامعنا!».. يقولها أحمد مسعد، مشيرًا إلى بعض "السرنجات" التي استخدمها المتعاطون في حقن أنفسهم للمواد المخدرة داخل المقابر.. استغاثة الشاب لا تختلف عن استغاثات كثيرة أطلقها أهالي منطقته، بحثًا عن بر نجاة لمنطقتهم بعيدًا عن أزمات السموم التي تُحاصر أجيالها.

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