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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مذكرات مراهقة» أبرزها.. 5 أعمال فنية ناقشت «الهوس» بالأبراج

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:49 م
الأبراج
الأبراج
منة سالم
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«صفات الأبراج» تجسدت في الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية وسلطت الضوء على الشخصيات المهووسة بذلك العالم، وهو ما تستعرضه "الدستور" في السطور التالية من خلال أبرز 5 أعمال تحدثت عنها وهي كالآتي:

فيلم إذاعة حب
تناول فيلم "إذاعة حب" قضية الاهتمام بالأبراج من خلال سرده لقصة حب "حسن" و"ليلي" المنتمين لبرج السرطان وما يحمله أصحاب هذا البرج من العيش في حالة رومانسية مفرطة تجعلهم في خيال افتراضي بعيدًا عن أرض الواقع فيضطرون للاستعانة بنصائح أصدقائهم ويتحولو لأشخاص أخري من أجل الحب.

فيلم مذكرات مراهقة
وانضم فيلم "مذكرات مراهقة" للأعمال الفنية التي تحدثت عن الأبراج بحديث بطلة العمل هند صبري في مشاهدها الأولي بالعمل عن برج القوس ورمانسيته وعاطفيته الزائدة وربط ذلك بأحداث الفيلم.

فيلم محترم إلا ربع
وتحدث الفنان محمد رجب في أحد المشاهد عن الأبراج وتضمن المشهد مقابلة له بوالدة فتاة تربطهما علاقة حب لكن والدتها تكره برج الجوزاء فيضطر للكذب عليها، وإقناعها أنه برج الحمل كي يتعامل معها، وتصفه بالدءوب المتطلع للنجاح نسبة لصفات أصحاب البرج الذي لا ينتمي إليه.

مسلسل خلصانة بشياكة
ويعد مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي شارك في المارثون الرمضاني لعام 2017، من أكثر المسلسلات التي تحدثت عن الأبراج وصفات أصحابها بذكر انتماء كل شخصية.
وتولي أمر الاهتمام الأبراج في العمل الفنان "شيكو" الذي جسد دور " محبوب" وأعلن انتمائه لبرج العذراء، بينما كان ينتمي الفنان أحمد مكي لبرج الجوزاء، وملك قورة وهشام ماجد لبرج الجدي، ودينا الشربيني جسدت برج القوس من خلال دور "كارما".

مسلسل حكايات زوج معاصر
كما تحدثت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حكايات زوج معاصر" عن الأبراج ودارت أحداثها حول "سامية" التي تقوم بدورها الفنانة بسمة و"محمود" الذي يجسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي والصراعات والمشكلات التي واجهتهم بعد قرار سامية بالانفصال عن خطبيها محمود وإنهاء قصة الحب التي جمعتهما بسبب عدم توافق أبراجهما لأنها تنتمي لبرج العقرب وخطيبها ينتمي للجدي فعلاقتهما مهددة بالفشل، الأمر الذي جعل والدتها تقوم بخداعها وتقنعها أنها ولدت قبل ٢٠ أكتوبر وأنها من مواليد برج الميزان كي تتم الزيجة.

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