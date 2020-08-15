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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تتخذ قرارات جديدة مع تزايد إصابات كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:19 م
العراق كورونا
العراق كورونا
وكالات
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أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم السبت، قرارات جديدة ضمن خطتها للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة استمرار حظر التجول الصحي الجزئي يوميا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة فجرا، ومنع التجمعات بأشكالها كافة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنع انتقال المواطنين بين المحافظات إلا للضرورة القصوى.

وأكدت استمرارها برصد المواقع الإلكترونية التي "تسيء" للمؤسسات الصحية وتزعزع ثقة المواطن بالجيش الأبيض والرعاية الطبية، وشددت على ضرورة عدم ترويج القنوات الاعلامية لأي معلومات غير مستندة الى دليل علمي.

ووافقت اللجنة على رفع التسكين وإطلاق العلاوات والترفيعات لملاكات وزارة الصحة المتصدية لمكافحة جائحة كورونا على أن يتم إدراجها ضمن موازنة الوزارة لعام 2021.

وخولت رئيس هيئة المنافذ الحدودية دخول العراقيين حصرا عن طريق المنافذ البرية للحالات المستعصية من الذين عولجوا في خارج العراق بعد تقديم تقارير طبية تثبت ذلك، وتشديد إجراءات السلامة والفحوصات الطبية.

وسمحت للطلبة العراقيين الدارسين في الخارج المغادرة عن طريق المنافذ البرية، مع تشديد إجراءات السلامة والفحوصات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

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