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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مباراة الزمالك والمقاصة
السبت 15/أغسطس/2020 - 09:09 م
مباراة الزمالك والمقاصة
تصوير : أحمد حسن
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