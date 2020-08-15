الصين ترحب باقتراح بوتين بشأن القضية النووية الإيرانية

ذكرت متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية السبت، أن الصين ترحب باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بعقد قمة إلكترونية بشأن القضية النووية الإيرانية.وأدلى تشاو لي جيان بهذه التصريحات عندما طلب منه التعليق على مقترح بوتين.واقترح بوتين أمس الجمعة قمة إلكترونية عاجلة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة زعيمي ألمانيا وإيران لمناقشة قضية إيران والوضع في الخليج.وقال تشاو إن الصين تقدر الجهود الروسية الخاصة بتخفيف حدة التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية وتعزيز الأمن الإقليمي.ولفت تشاو إلى أن الصين دائما ما تدعم بقوة الاتفاق النووي الإيراني، وتسعى إلى حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.أضاف: "تعتزم الصين العمل مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيقين، ودعم عملية التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية".