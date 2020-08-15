اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الباحثين في مدينة الأبحاث توصلوا إلى تركيبة من دوائين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، موضحا أن حجم قدرتها على اختراق الخلايا وتدميرها بلغ نجاحها نسبة 95%.وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مرحلة تجريب هذا اللقاح على البشر ستبدأ قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح مصري بنسبة 100%.وأوضح أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.