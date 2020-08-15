بولندا والولايات المتحدة توقعان اتفاقًا عسكريًا

وقع وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتفاقا اليوم السبت، لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي وإقامة مقر إقليمي في بولندا.ووقعا ما يسمى "اتفاق التعاون الدفاعي المعزز"، وهو إطار قانوني يعمق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وبولندا.ويتكون جوهر الاتفاق من فتح قاعدة في بولندا للجيش الأمريكي عام 2021 كما هو متوقعا، وسيزداد إجمالي عدد الجنود الأمريكيين في بولندا بواقع ألف جندي ليصل إلى 5500.وأخبر بلاشزاك وكالة الأنباء البولندية أن الاتفاق سيكلف بولندا نحو 113 مليون يورو (134 مليون دولار أمريكي).