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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

2000 إسرائيلي يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:15 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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نظم 2000 مستوطن إسرائيلي مظاهرات أمام مقر إقامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء.

ويتظاهر الإسرائيليون من جماعات «الأعلام السوداء» في هذه الأثناء داخل شارع بلفور، الذي يقع فيه منزل نتنياهو، حسبما بثت إذاعة جيش الاحتلال "جليتساهل".

ويحتج الإسرائيليون ضد نتنياهو وحكومته، بسبب الفساد الحكومي، وفشلها في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع حصيلة المصابين بالكورونا في البلاد إلى 92198 حالة، والوفيات إلى 674 حالة.

ومن المتوقع أن ينظم الإسرائيليون من جماعات "الأعلام السوداء"، مساء اليوم السبت، تظاهرات داخل 300 موقع في الأراضي المحتلة، ضد نتنياهو وحكومته.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن حالة التأهب لدى القوات الموجودة في محيط التظاهرات.

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