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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:10 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام اليوم، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة السلام، ووجهت لهم تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وأقر المتهمون «ب.م» و«ع.ح» و«ر.ع» بتكوين تشكيل عصابة تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأقروا بسرقة ١٥ بذات الأسلوب وبأماكن متفرقة بمدينة السلام، كما أرشدوا عن مكان بيع الهواتف المحمولة المسروقة، وأقروا بالتخلص من أغراض المواطنين الشخصية في القمامة، كما أقروا بسرقتهم المواطنين بهدف الكسب والتربح وشراء مواد مخدرة للتعاطي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام يفيد بسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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