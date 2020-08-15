بيومي فؤاد: كواليس «صاحب المقام» ممتعة وشيقة

قال الفنان بيومي فؤاد، إن كواليس فيلم "صاحب المقام" كانت ممتعة وشيقة، حيث يشارك في بطولته إلى جانب الفنانين يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، لافتا إلى أنه لا تجمعه مشاهد كثيرة بيسرا.وأضاف بيومي فؤاد، لـ"الدستور"، أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مع مخرج الفيلم ماندو العدل، ووجده مخرجا متميزا وواعدا، لافتا إلى أن العمل في الفيلم كان لطيفا ومختلفا "والحدوتة جديدة على الناس".يشار إلى أن بيومي فؤاد، يعرض له حاليا على منصة "شاهد" فيلم "صاحب المقام" الذي يشارك فيه بجانب النجوم يسرا وأمينة خليل وآسر ياسين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.