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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استهداف رتلين للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:09 م
رتل للتحالف الدولي
رتل للتحالف الدولي
وكالات
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق.

وأكدت أن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم على طريق رتل يوصل دعما لوجستيا لقوات التحالف الدولي بين محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق"، نقلا عن "سكاي نيوز".

وأضاف أن "عبوة أخرى انفجرت على طريق رتل آخر في محافظة ذي قار"، مشيرا إلى أن "الاستهدافين لم يتسببا فى أي خسائر بشرية".

وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الجمعة، بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بمحافظة الديوانية وسط العراق.

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