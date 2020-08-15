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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تحذر من السفر إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:03 م
السفر إلى إسبانيا
السفر إلى إسبانيا
وكالات
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أصدرت هولندا تحذيرات جديدة متعلقة بفيروس كورونا للأشخاص المسافرين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.

وذكرت وكالة أنباء "إيه إن بي" أن السلطات الهولندية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى أماكن من بينها باريس والمنطقة المحيطة بمرسيليا وبروكسل وإبيزا ومايوركا.

ومن المقرر أن تدخل تحذيرات السفر الجديدة حيز التنفيذ في منتصف الليل اليوم (2200 بتوقيت جرينتش).

وأضاف التقرير أن الأشخاص المسافرين إلى هولندا من الدول الثلاث سيخضعون للحجر الصحي في المنزل لمدة أسبوعين.

وتأتي التحذيرات استجابة للارتفاع الجديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تلك الدول.

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