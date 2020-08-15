أحمد موسى: أمريكا اعترفت بتدريب عملاء لخلق شرق أوسط جديد

قال أحمد موسى، إن تغيير الأنظمة أصبح يحدث بالتليفونات وليس بالمقاتلات الدبابات وتغيير حدود الدولة.أضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تغيير الأنظمة وإسقاط الدول أصبح يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل (فيسبوك وتويتر)، الأمريكان بعد 2011 قالوا صنعنا تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط، استخدمنا التكنولوجيا، وشغلنا ناس دربناهم".وأردف موسى: "باراك أوباما في 2010 شكّل خلية عمل في البيت الأبيض، قادها مبعوث الشرق الأوسط، والخارجية الأمريكية، وكان هدف الخلية تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط".واستطرد موسى: "الخلية كانت شغالة في البيت الأبيض، 6 من عناصرها كانوا موجودين في البيت الأبيض في الفترة التي أطلق عليها الربيع العربي".. لافتًا إلى أن أمريكا اعترفت بتدريب العملاء فى واشنطن لخلق الشرق الأوسط الجديد.