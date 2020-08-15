«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

يتلفت من حولهِ،هجع الليل، والكروان اختفى،والحبيب غفا،ليس ثمة ما يجلب النوم،أو يوقظ الهاجعين.كتُبٌ فى المحفّات راقدةٌ،والسويعات راكدةٌ،والمنافض مُترعةٌ برماد الدخَانِ،وثمّة ما يترسّب من قهوةٍ مُرةٍ،رسخت فى قرار الفناجين.صورٌ تتهادى على مسرح القلبِ،تزخر بالمُعطياتِ،التفاتٌ يعانى النهايةَ،خيطٌ من السّقمِ،متصلٌ بحفيف المجرّاتِ،لا خطوَ مقتربًا فى الممراتِ،لا ضوءَ فى الهاتف المتنقِّل منبعث،لا رنين.إذنْ سيبدّل وقتًا بوقتٍ،ويرفع سمّاعة التليفون ويوقظها:- أوَ أزعجتُكِ الآن؟- لا، لم أنمْ،- أهو الحب، أم أرقٌ عارضٌ؟- بل هو البحثُ فى نشأة الكونِ،عمّا قريب سأمثُل فى قاعة الحكمِ،إنّ دهاقنةَ الجامعاتِ،لهم فى النقاش سياديةٌ،وبهم سطوة فى التحرِّى،وفيهم- إذا ما أجبتُ- ملامحُ،تحجمنى أن أبين.- تبحثين إذَن فى تصاريف آدم:أول خطوٍ على قشرة الأرضِ،أول خفقة غصن على حافة الكون،أول تسبيحة،قَطعَ الكروانُ بها وحشةَ الليلِ،أول بيت من الشعر داعب أحلام حواء،واقتادها لخصاص البساتين،أول نفخة ناى سرت فى مسامّاتها،فتحفّظ فيها الهوى برهة،ثم ما لبِثَتْ أن تيقظ فيها الحنينْ.وبدا يتفتّح فيها الجوى،لَوزةً لَوزةً،وتفتّق فى غورها برعم الياسمين.أوه، لولاكِ ما هاج بالمناداةِ،ما ضرب العود، ما همز الخيل،ما انبثقت منه فى الطمى فيكِ،صنوفُ الرياحينهذه صفوةُ القولِ ساطعةُ الطولِ،ماذا تقولينْ؟- يا لَسحر المناجاةِ،هل كل هذا لحواء؟ أكرمك اللهُ،لكننى لستُ أبحث فى عالم النفسِ،بل مقصدى باطن الأمسِ،أبحث فى جوفه الطلقِ،عن أوليات المدى وجذور السنين.- هذه ورطة فى الضمير،وهل وصل العقل يومًا إلى ما تريدين،هل كان فى وسع حواء،قبل الهبوط إلى الأرضِ،غير التبحُّث- مثلكِ- بين الفراديس،هتْكًا لستر النواميسِ،فى مجريات الهوى، وأمور اليقين؟نقّبى فى بطون التضاريسِ،فى جوف أوديةٍ ومناجم،عمَّا تفحّم من مُدنٍ،أو تكلّس من أعظم وجماجم،هل تجدين سوى الحقِّ،ضاءت به صحفُ الأنبياءِ،وقامت له دعوة المرسلين؟اقرأى ما تشائين فى باب علم الوجودِ،فلن تظفرى بالصعودِ،إلى سرِّ مبتدى الخلقِ،إلا بما جاء فى كتب الأولين.....- ما علىّ سوى البحث جاهدةً،وعلى الله قصد السـبيلِ،- إذن فاستهلى كتابك بالسلسبيلِ،هنالك ينبع نهر العقولِ،استدلى عليه بما فى السليقة من نفحاتٍ،وليس بما فى الخليقة من فلسفاتٍ،بدت وانتهت مثلما ابتدأت،وتهافتَ أصحابها فى الوصولِ،ومن فرط ما أغرقوا العقلَ بالشكِ،من فرط ما استغرقوا فى القياسِِ،استحالوا عبيدًا لعلم الحواسِ،وعلم التراب المَهين.العقيدةُ، ما انعقد القلب من حولها،واطمأن الفواد إلى حالها،فتكشّف للعقل ما كان مستعصيًا،واستقرّ على الأمر ماءٌ وطين.- يعلم الله، ما انعقد القلب إلا عليهِ،ويبقى السؤال العصى الإجابةِ،- هل يعجز العقل عن ربط بعض العلايقِ،فى رصدهِ للحقايقِ فى بغية الطالبين؟- ذلك الأمر لا شأنَ للعقل فيهِ،اقتفى أثر النور فيكِ،اكتفى بالطبيعة وابتعدى عن وراء المدى،كان غيرك أشطرَ،إنّ الذى هو أخطرُ،أن تستمرى ولا تندمين.جِىءَ بالأرض قبل استواء الدهورِ،وجِىء بالخلايق بين مسالكِها،وسعَوا فى ممالكِها ومهالكِها،ثم أشرق فجر الرسالاتِ،وانساب وحى الشعورِ،فلا هى تنسخ أطوارنا،ولا نحن نهتك أغوارها،ولسنا على سـرّها قايمين.مجمل الأمر سيدتى،نحن من هذه الأرض جِينا،ويومَ نيوب إليها سيشرق فيها وفينا،جلاءُ الحقيقةِ،من غير هذا الذى تَنشُدين.