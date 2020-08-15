حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة السيارات بمنطقة المرج.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم تامر.ع، على.ح عاطلان، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بهدف قضاء مشاويرهم الخاصة بالسيارة وبيع محتوياتها، وأقرا بسرقتهما لـ4 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة سياراتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.