خالد الطوخى يكتب: جائحة «كورونا» وإعادة تعريف دور الجامعات فى المجتمع

أعادت جائحة فيروس «كورونا المستجد»، التى ضربت ولا تزال تضرب العالم منذ مطلع العام الجارى، النظر فى العديد من المفاهيم والأدوار، بجانب إعادة بناء الأولويات بالطبع، فبات ملفا الصحة والبحث العلمى على رأس أولويات الدول بعد أن أظهر هذا الفيروس، الذى لا يرى بالعين المجردة، دولًا كبرى ضعيفة وغير قادرة على المقاومة، فانهارت أنظمتها الصحية.

وتأتى الجامعات على رأس الجهات التى تحتاج لإعادة تعريف دورها فى المجتمع، فقد أصبح أمرًا ضروريًا أن تتواصل الجامعات مع مجتمعاتها المحيطة، وذلك لتقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات لهذا المجتمع، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه بات مسألة حيوية تفرضها المتغيرات المعاصرة، خاصة بعد جائحة كورونا.

ولم يعد قيام الجامعة بخدمة مجتمعها عملية اختيارية كما كان يحدث من قبل، فقد أصبح لزامًا الآن على عضو هيئة التدريس فى الجامعة أن يقوم بدور حيوى فى تقديم الخدمات المجتمعية، وأن يشارك بشكل ملموس فى الأنشطة والفعاليات التى يشهدها المجتمع، وهو ما يتطلب مراعاة ذلك أثناء القيام باختياره وإعداده وتقويمه، وبالتالى فإن هذه المسألة تستوجب أيضًا الوقوف على أهم المعوقات التى تحول دون قيامه بهذه الأدوار المجتمعية على الوجه الأمثل، ومن ثمَّ فإنه ينبغى اقتراح الحلول لتلك المعوقات من أجل القيام بدور فعال فى مجال خدمة المجتمع، وهو الدور الذى يصب فى نهاية الأمر فى الصالح العام للجامعة تجاه المجتمع المحيط بها.

ولا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الجامعة والمجتمع تختلف من مجتمع لآخر حسبما تتميز به أهدافها وفعالياتها ومدخلاتها، وبالطبع فإن جوانب هذا التميز أن العنصر الأساسى فى هذه العلاقة هو العنصر البشرى، خاصة أن الجامعة تستقطب من المجتمع أعلى فئاته علمًا وثقافة، وأعنى بهم العلماء والمفكرين.

ومن ناحية أخرى فإن العلاقة بين الجامعة والمجتمع علاقة عضوية، لها أبعاد كثيرة، ولها جوانب متشعبة، ليس هذا فحسب، بل إنها علاقة تقوى وتشتد فى بعض الأحيان وتضعف وتصاب بالوهن فى أحيان أخرى، وعلى الرغم من ذلك فإنها فى كلتا الحالتين تتأثر تأثرًا مباشرًا أو غير مباشر بالمناخ العام الذى يعيشه المجتمع، حيث إن كل تغيير يطرأ على المجتمع فإنه ينعكس بشكل مباشر على الجامعة.

ولأن عالمنا اليوم يموج بالعديد من المتغيرات والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية فى النواحى العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن ذلك يتطلب من الجامعة أن تضطلع بالدور المنوط بها فى خدمة المجتمع. فعلى الرغم من أن التغير هو سُنة الحياة، فإن ما يميز هذه المتغيرات فى العصر الحديث عن التغيرات السابقة، هو سرعة التغير من ناحية وشموليته وعالميته وتعدد أبعاده من ناحية أخرى، وبشىء من التفصيل، فإننا يمكن أن نضع أيدينا على ملامح هذه التغيرات، وهى التى تتمثل فى التغير السريع والانفجار المعرفى والتقدم التقنى الذى أحدث تطورًا سريعًا وملحوظًا فى وسائل الاتصال، والانفجار السكانى وتطور مفهوم العمل، وزيادة التخصص فى المهن، واختزال وقت العمل وزيادة وقت الفراغ، كما يضاف أيضًا إلى هذه التغيرات تغيرات أخرى لا تقل أهمية منها: التطور المتسارع فى الدراسات التربوية والنفسية، وكفاءة وسائل المواصلات والبث المباشر، وتآكل مخزون العالم من الطاقة التقليدية، والحاجة إلى البحث عن مصادر جديدة ومتجددة، والتلوث البيئى الذى بدأ يؤثر فى توازن الطقس على سطح الأرض مع ظهور أمراض جديدة تتطلب أساليب جديدة لمواجهتها فى ظل ارتفاع المستوى المهارى الذى تتطلبه الأعمال والمهن.

واللافت للنظر أن هذه التغيرات قد أثرت على العملية التعليمية التربوية فى مختلف مراحل التعليم وأنواعه، وكان نصيب الجامعات من حيث كونها تضطلع بالعبء الأكبر من تكوين قيادات المجتمع أكبر من غيرها.

وخدمة المجتمع التى أعنيها هى تلك الجهود التى يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو المنظمات لتحسين الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

وقد عرف بعض الباحثين «خدمة المجتمع» بأنها تحديد الاحتياجات المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات، وتصميم الأنشطة والبرامج التى تلبى هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة، من أجل إحداث تغيرات تنموية وسلوكية ملموسة. فهى فى حقيقة الأمر عبارة عن نشاط تقوم به الجامعة لحل مشكلات المجتمع أو لتحقيق التنمية الشاملة فى المجالات المتعددة، كما تعرف أيضًا «خدمة المجتمع» بأنها تلك العملية التى يتم من خلالها تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته وهيئاته من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات المختلفة التى تقدمها الجامعة، بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف واحتياجات المجتمع الفعلية، وهناك تعريف ثالث وضعته المجالس القومية المتخصصة لتوضيح معنى خدمة المجتمع بأنها كل ما تقدمه كليات الجامعة ومراكزها من أنشطة وخدمات تتوجه بها إلى غير طلابها النظاميين أو أعضاء هيئة التدريس بها، وعلى وجه الخصوص أفراد المجتمع ومؤسساته، بهدف إحداث تغييرات سلوكية وتنموية فى البيئة المحيطة بالجامعة والمؤسسات التعليمية المعنية بهذا الأمر، وهنا نجد أننا أمام مفهوم لخدمة الجامعة المجتمع، يتمثل فى الخدمة التى تقدمها الجامعة لمجتمعاتها باعتبارها نشاطًا ونظامًا تعليميًا موجهًا إلى غير طلاب الجامعة، ويمكن عن طريقه نشر المعرفة خارج جدران الجامعة، وذلك بغرض إحداث تغييرات سلوكية وتنموية فى البيئة المحيطة بالجامعة ووحدتها الإنتاجية والاجتماعية المختلفة.

والحق يقال فإن هذا التعريف يتطلب أن تضع الجامعة كل إمكاناتها المادية والبشرية فى خدمة المجتمع بصفة عامة، ويتطلب أيضًا معرفة الاحتياجات العامة للمجتمع وترجمتها إلى نشاط تعليمى فى المجتمع الذى تخدمه الجامعة، ويدل هذا على اختلاف وتنوع الخدمات التى تقدمها كل جامعة، وذلك نتيجة اختلاف طبيعة المجتمعات المحلية وتنوع احتياجاتها ومشكلاتها، كما يقصد أيضًا بمفهوم خدمة الجامعة المجتمع أن تكون الجامعات فى مجتمعاتها المحلية بمثابة مراكز إشعاع حضارى، وقوة دافعة للمجتمع نحو التقدم والازدهار، بنشر وإشاعة الفكر العلمى وتبصير الرأى العام بما يجرى فى مجال التعليم، سواء كان مجرد فكر أو ممارسة، وعليها أيضًا أن تقدم المقترحات لحل قضايا المجتمع ومشكلاته.

وتتنوع أشكال خدمة الجامعة المجتمع المحيط بها لتشمل عدة عناصر حددها الباحثون فى القيام بإعداد العنصر البشرى القادر على إحداث التنمية المنشودة، من خلال إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية فى العالم المعاصر إلى جانب إتاحة الفرصة أمام هيئة التدريس من ذوى الخبرة لتستفيد بهم المؤسسات المختلفة فى مجالات الإنتاج والخدمات، مع القيام بالبحوث والمؤتمرات التى تسهم فى ترقية المجتمع وحل مشكلاته، هذا بالإضافة إلى الاستشارات العلمية التى تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع، ليس هذا فحسب، بل إن الجامعة يمكن أن تسهم فى خدمة المجتمع أيضًا بتعليم الكبار من جميع الأعمار «التعليم المستمر» والتدريب المستمر للمهنيين، لرفع كفاءتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لأداء المهنة، والقيام أيضًا بنشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع المحلى، من خلال الندوات والمحاضرات التى تساعدهم على حل مشكلاتهم، والتكيف مع مجتمعهم، وعقد الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية لخريجيها، لكى يلموا بكل ما يستحدث فى مجالات تخصصهم ومعالجة المشكلات التى تواجههم فى الحياة العملية.

وكل تلك العناصر تنعكس بالطبع على تحقيق التنمية الشاملة والتغير الاجتماعى المنشود، وتقوية روح المبادرة وتوثيق العلاقات الإنسانية، وملاحقتهم ركب التقدم العلمى والتكنولوجى.

