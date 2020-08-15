نيللي كريم تعلن عن جزء ثانٍ من «بـ100 وش»

أعلنت النجمة نيللى كريم عن مفاجأة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشرت صورة مع الفنان آسر ياسين، معلنة عن الجزء الثانى من مسلسل بـ"100 وش" بعد أن أعلنا سابقًا عن عدم وجود جزء ثانٍ.وعلقت نيللى كريم على الصورة، وقالت: "نفتقدكم جميعًا.. شكرًا لكم على كل الحب والدعم ونحن سعداء جدًا لحبكم للمسلسل.. ونحن لا نطيق الانتظار.. الجزء الثاني قريبًا".مسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبوذكرى.