الديهي ناعيًا شويكار وسناء شافع: مصر لن تنضب

نعى الإعلامي نشأت الديهي، الفنانة شويكار، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، قائلًا: إنها كانت عنوانًا للمسرح الراقي واستطاعت أن تقدم فنًا راقيًا دون خروج عن المألوف والمعروف.وأضاف، خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية ten: "شويكار عاشت في مجتمع راقٍ، وكان هناك نكهة مميزة في هذه الأعمال وسعدنا جميعًا بها خاصة التي شاركت فيها الفنان الراحل فؤاد المهندس في العصر الذهبي".كما نعى "الديهي"، الفنان الراحل سناء شافع، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام، مؤكدًا أنه فنان تميز بصوته وقدم أعمالًا مميزة في السير الذاتية والتاريخية.وأكد أن القوى الناعمة المصرية بكل أطيافها وأركانها تفقد هؤلاء، والشعب المصري ينعيهم ولكن مصر ولادة ولن تنضب، ولن تتحول لدولة عاقر معاذ الله، وهناك الكثير ممن يعوضهم، وسنجد من يقوم بحمل هذه الراية في كل المجالات.